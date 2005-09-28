Шустиков Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1954
Дата смерти28.09.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1983
Рождение ребёнка
12.01.1984
Мать ребёнка: Шустикова (Калинина) Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
18.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шустикова (Калинина) Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
24.11.1987
Дочь: Усманова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Шустикова (Калинина) Анна Дементьевна
Смерть
28.09.2005