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Шустиков Иван Ермолаевич

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Место рождения

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

15.10.1954

Дата смерти

28.09.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
10.06.1983

Жена: Шустикова (Калинина) Анна Дементьевна

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1984

Сын: Шустиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Шустикова (Калинина) Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
18.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шустикова (Калинина) Анна Дементьевна

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1987

Дочь: Усманова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Шустикова (Калинина) Анна Дементьевна

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Смерть
28.09.2005
Шамары, Шалинский, Свердловская область

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