Таланина (Новиков) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланина (Новиков) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Малинин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Слава Дмитриевич

Отец ребёнка: Малинин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Малинин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Веня Дмитриевич

Отец ребёнка: Малинин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузянина Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Малинин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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