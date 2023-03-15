Таланина (Новиков) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Малинин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малинин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Малинин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малинин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузянина Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Малинин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малинин Дмитрий
Смерть
Неизвестно