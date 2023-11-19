Романовская Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовская Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1900

Дата смерти

19.07.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябиченко Михаил Никонорович

Рождение ребёнка
06.05.1909

Сын: Рябиченко Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Никонорович

Смерть
19.07.1971
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край

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