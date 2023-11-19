Романовская Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1900
Дата смерти19.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1909
Сын: Рябиченко Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Никонорович
Смерть
19.07.1971
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край