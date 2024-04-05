Mystkowski Piotr Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиMystkowski Piotr

Mystkowski Piotr

Место рождения

Mystki Rzym

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mystkowski ?

Мать: Mystkowska ?

Mystki Rzym
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mystkowska,Kalinowska (Kalinowska) Franciszka Szlachcianka

Эмиграция
Неизвестно
Rotterdam, Holland
Место жительства
Неизвестно
Mazowieck, Russia
Рождение ребёнка
1847

Сын: Mystkowski Jan

Мать ребёнка: Mystkowska,Kalinowska (Kalinowska) Franciszka Szlachcianka

Mystki Rzym/Dąbrowa Wielka
Иммиграция
13.08.1899
New York, New York, United States
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.