Mystkowski Piotr
Место рожденияMystki Rzym
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Mystkowski ?
Мать: Mystkowska ?
Mystki Rzym
Бракосочетание
Неизвестно
Эмиграция
Неизвестно
Rotterdam, Holland
Место жительства
Неизвестно
Mazowieck, Russia
Рождение ребёнка
1847
Сын: Mystkowski Jan
Мать ребёнка: Mystkowska,Kalinowska (Kalinowska) Franciszka Szlachcianka
Mystki Rzym/Dąbrowa Wielka
Иммиграция
13.08.1899
New York, New York, United States
Смерть
Неизвестно