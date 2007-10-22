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Шульга (Манойло) Мария

Место рождения

Хайбулинский район Башкортостан

Дата рождения

28.02.1921

Дата смерти

22.10.2007

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1921

Отец: Манойло Петр Алексеевич

Мать: Манойло Наталья

Хайбулинский район Башкортостан
Бракосочетание
06.12.1945

Муж: Шульга Григорий Санинструктор Сидорович

г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульга Григорий Санинструктор Сидорович

п.Ермолаево БашАССР
Рождение ребёнка
25.12.1956

Сын: Шульга Владимир

Отец ребёнка: Шульга Григорий Санинструктор Сидорович

р.п Ермолаево БашАССР
Смерть
22.10.2007
Кумертау, Россия
Похороны
Неизвестно
с Маячный Башкортостан
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