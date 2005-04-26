Сердюк Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1981
Отец: Сердюк Степан
Мать: Сердюк Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.2005
Мать ребёнка: Сердюк Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюк Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Сердюк Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюк Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Сердюк Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сердюк Ирина