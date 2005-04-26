Сердюк Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1981

Отец: Сердюк Степан

Мать: Сердюк Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.2005

Сын: Сердюк Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Сердюк Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердюк Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Сердюк Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердюк Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Сердюк Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюк Ирина

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