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Мустаев Халилрахман Салахович

Место рождения

д.Нурлат, Буинского р-на

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Мустаев Салахутдин

Мать: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Янборисова) Фатима

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Янборисова) Фатима

Военная награда
Неизвестно
Мустаев Халил Салахович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Норлад Место призыва: __.__.1945 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 152 азсп Прибыл в часть: 03.05.1945 Выбытие из воинской части: Не ранее 03.05.1945 Куда выбыл: 86 сд Откуда прибыл: СПП 6 Номер команды: 3389 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 8440 Опись ист. информации: 278842с Дело ист. информации: 2
Мустаев Холил Селахович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1907 Воинское звание: красноармеец Кто наградил: 19 сп Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Номе... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Янборисова) Фатима

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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