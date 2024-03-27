Мустаев Халилрахман Салахович
Место рожденияд.Нурлат, Буинского р-на
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Янборисова) Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Янборисова) Фатима
Военная награда
Неизвестно
Мустаев Халил Салахович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Норлад Место призыва: __.__.1945 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 152 азсп Прибыл в часть: 03.05.1945 Выбытие из воинской части: Не ранее 03.05.1945 Куда выбыл: 86 сд Откуда прибыл: СПП 6 Номер команды: 3389 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 8440 Опись ист. информации: 278842с Дело ист. информации: 2
Мустаев Холил Селахович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1907 Воинское звание: красноармеец Кто наградил: 19 сп Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Номе... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Янборисова) Фатима
Смерть
Неизвестно