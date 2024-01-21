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Мартыненко Андрей Лаврентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мартиненко Лаврентий Семенов

Мать: Мартиненко Елена Зиновьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартыненко Никита Андреев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Написание фамилии - Мартиненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638
Восприемник
18.02.1892 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 139
Смерть
Неизвестно

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