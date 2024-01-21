Мартыненко Андрей Лаврентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартыненко Никита Андреев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
10.10.1850 ст.
Написание фамилии - Мартиненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638
Восприемник
18.02.1892 ст.
Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 139
Смерть
Неизвестно