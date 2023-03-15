Початков Филипп
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти26.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Початков Михаил
Мать: Початкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Початкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Початкова Анна
Военная служба
?.09.1941
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Мокшанский РВК
Смерть
26.12.1941
Андреевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: На войне | Фамилия Початков Имя Филипп Отчество Михайлович Дата рождения/Возраст __.__.1902 Дата и место призыва Мокшанский РВК, Пензенская обл., Мокшанский р-н Воинское звание красноа... Показать все