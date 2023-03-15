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Початков Филипп

Место рождения

Новоникольское, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

26.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Початков Михаил

Мать: Початкова ?

Новоникольское, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Початкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Початкова Анна

Военная служба
?.09.1941
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Мокшанский РВК
Смерть
26.12.1941
Андреевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: На войне | Фамилия Початков Имя Филипп Отчество Михайлович Дата рождения/Возраст __.__.1902 Дата и место призыва Мокшанский РВК, Пензенская обл., Мокшанский р-н Воинское звание красноа... Показать все

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