Андреев Алексей Нилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1921
Отец: Андреев Нил Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1949
Сын: Андреев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Андреева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Андреева Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно