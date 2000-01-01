Андреев Алексей Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Алексей Нилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1921

Отец: Андреев Нил Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1949

Сын: Андреев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Андреева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Андреева Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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