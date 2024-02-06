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Ковальногих Андрей Сергеевич

Место рождения

Кировская область, Нолинский район

Дата рождения

05.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1967

Отец: Ковальногих Сергей Андреевич

Мать: Власова Нина Ивановна

Кировская область, Нолинский район
Рождение ребёнка
03.03.1995

Сын: Ковальногих Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кировская область, Нолинский район
Бракосочетание
11.03.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.2015

Сын: Ковальногих Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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