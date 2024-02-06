Ковальногих Андрей Сергеевич
Место рожденияКировская область, Нолинский район
Дата рождения05.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1967
Кировская область, Нолинский район
Рождение ребёнка
03.03.1995
Сын: Ковальногих Алексей Андреевич
Кировская область, Нолинский район
Бракосочетание
11.03.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.2015
Сын: Ковальногих Александр Андреевич