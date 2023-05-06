Степанова Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Людмила Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1968

Отец: не указан

Мать: Степанова Фаина Митрофанова

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