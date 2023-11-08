(Мартышка) Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартышка Иван Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лазаревская) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Лазаревский Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лазаревская) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Лазаревский Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаревский Адриан Яковлевич
Отец ребёнка: Лазаревский Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаревский Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Лазаревский Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно