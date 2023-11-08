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(Мартышка) Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартышка Иван Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лазаревская) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Лазаревский Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лазаревская) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Лазаревский Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревский Адриан Яковлевич

Отец ребёнка: Лазаревский Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревский Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Лазаревский Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаревский Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно

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