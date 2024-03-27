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Скворцов Артем Михайлович

Место рождения

с.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова (Ковалева) Прасковья Никоновна

Рождение ребёнка
03.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова (Ковалева) Прасковья Никоновна

Смерть
15.05.1956

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