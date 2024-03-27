Скворцов Артем Михайлович
Место рожденияс.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова (Ковалева) Прасковья Никоновна
Рождение ребёнка
03.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова (Ковалева) Прасковья Никоновна
Смерть
15.05.1956