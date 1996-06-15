Куклин Константин Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклин Константин Евгеньевич

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Место рождения

Ижевск

Дата рождения

21.07.1960

Дата смерти

15.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевск
Рождение ребёнка
20.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куклина Ираида Михайловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклина Ираида Михайловна

Смерть
15.06.1996
Ижевск
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