Куклин Константин Евгеньевич
Место рожденияИжевск
Дата рождения21.07.1960
Дата смерти15.06.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Ижевск
Рождение ребёнка
20.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куклина Ираида Михайловна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1996
Ижевск