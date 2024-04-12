Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргаполова Капиталина Степановна

Отец ребёнка: Каргаполов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргаполов Степан

Рождение ребёнка
1884

Сын: Каргаполов Александр Степанович

Отец ребёнка: Каргаполов Степан

Смерть
Неизвестно

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