Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргаполова Капиталина Степановна
Отец ребёнка: Каргаполов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каргаполов Степан
Рождение ребёнка
1884
Сын: Каргаполов Александр Степанович
Отец ребёнка: Каргаполов Степан
Смерть
Неизвестно