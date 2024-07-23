Колосова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Афимья Фёдоровна
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колосов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Колосов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Колосов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Колосов Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович
Смерть
Неизвестно