Колосова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Фёдор Фёдорович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Афимья Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Колосов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колосов Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Фёдорович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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