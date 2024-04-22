Бровкин (Brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБровкин (Brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Бровкин (Brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Место рождения

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

17.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бровкин Фёдор

Мать: не указана

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.07.1919

Сын: Бровкин Алексей

Мать ребёнка: Бровкина Екатерина

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Бровкина Екатерина

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Петр

Мать ребёнка: Бровкина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Иван

Мать ребёнка: Бровкина Екатерина

Военная служба
Неизвестно
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Дмитриевский РВК
Смерть
17.09.1943
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Городок
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Городок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close