Бровкин (Brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти17.09.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бровкин Фёдор
Рождение ребёнка
16.07.1919
Сын: Бровкин Алексей
Мать ребёнка: Бровкина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Бровкина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Петр
Мать ребёнка: Бровкина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Иван
Мать ребёнка: Бровкина Екатерина
Военная служба
Неизвестно
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Дмитриевский РВК
Смерть
17.09.1943
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Городок
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Городок