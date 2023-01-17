(Романова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1887 ст.
Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.
Отец ребёнка: Полунин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
18.10.1895 ст.
Сын: Полунин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Полунин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
01.09.1898 ст.
Сын: Полунин Симеон Дмитриевич
Отец ребёнка: Полунин Дмитрий Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно