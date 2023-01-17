(Романова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Романова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.04.1887 ст.

Муж: Полунин Дмитрий Александрович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.

Сын: Полунин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Полунин Дмитрий Александрович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1895 ст.

Сын: Полунин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Полунин Дмитрий Александрович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1898 ст.

Сын: Полунин Симеон Дмитриевич

Отец ребёнка: Полунин Дмитрий Александрович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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