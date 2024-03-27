Кульмухаметов Ильяс
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1909
Сын: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович
Мать ребёнка: Кульмухаметова ?
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинсулу Ильясовна
Мать ребёнка: Кульмухаметова ?
д. Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минсулу Ильясовна
Мать ребёнка: Кульмухаметова ?
д. Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульмухаметов Мингали Ильясович
Мать ребёнка: Кульмухаметова ?
д. Тюканово
Смерть
Неизвестно