Кульмухаметов Ильяс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмухаметов Ильяс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1909

Сын: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович

Мать ребёнка: Кульмухаметова ?

д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинсулу Ильясовна

Мать ребёнка: Кульмухаметова ?

д. Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минсулу Ильясовна

Мать ребёнка: Кульмухаметова ?

д. Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульмухаметов Мингали Ильясович

Мать ребёнка: Кульмухаметова ?

д. Тюканово
Смерть
Неизвестно
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