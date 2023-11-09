(Щеколдина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щеколдина) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щапова (Щеколдина) Елизавета Венедиктовна

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818

Сын: Щеколдин-Галицынский Илья Венедиктович

Отец ребёнка: не указан

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