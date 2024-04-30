Банных Ирина Прокопьевна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Банных Ирина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1817 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банных Никита Максимович

Рождение ребёнка
1786 или 1790 ст.

Сын: Банных Леонтий Никитич

Отец ребёнка: Банных Никита Максимович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Банных Евфросинья Никитична

Отец ребёнка: Банных Никита Максимович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Банных Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Банных Никита Максимович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Банных) Александра Никитична

Отец ребёнка: Банных Никита Максимович

Смерть
До 1817 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
В РС 1834 уже не упомянута. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.281 семья № 540

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