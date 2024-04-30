Банных Ирина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1817 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786 или 1790 ст.
Отец ребёнка: Банных Никита Максимович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Банных Евфросинья Никитична
Отец ребёнка: Банных Никита Максимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Банных Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Банных Никита Максимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Банных) Александра Никитична
Отец ребёнка: Банных Никита Максимович
Смерть
До 1817 ст.
В РС 1834 уже не упомянута. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.281 семья № 540