Кузнецов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1953
Дата смерти03.09.2010
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кузнецова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
03.03.1973
Сын: Кузнецов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.09.2010