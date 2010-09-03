Кузнецов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Дата смерти

03.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кузнецова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
03.03.1973

Сын: Кузнецов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.09.2010
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