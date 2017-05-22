Мусатов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1968

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1968

Отец: Мусатов Сергей Федосеевич

Мать: Мусатова Любовь

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