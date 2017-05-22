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Мусатов Александр Сергеевич
Мусатов Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1968
Пол
Мужской
Отец
Мусатов Сергей Федосеевич
1939 г.р.
Мать
Мусатова (Петрова) Любовь
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1968
Отец:
Мусатов Сергей Федосеевич
Мать:
Мусатова Любовь
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