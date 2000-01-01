Ярмушева (Войтишкина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрмушева (Войтишкина) Варвара Васильевна

Ярмушева (Войтишкина) Варвара Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Войтишкин Василий (Василь) Николаевич

Мать: Войтишкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close