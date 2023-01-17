Волгина Полина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолгина Полина Максимовна

Волгина Полина Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Волгин Максим Ефимович

Мать: Бихалева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1929

Дочь: Бондарева Лилия Николаевна

Отец ребёнка: Бондарев Николай Павлович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
02.01.1938

Сын: Миргородский Вениамин Семенович

Отец ребёнка: Миргородский Семен Никитич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.10.1940

Дочь: Миргородская Светлана Семеновна

Отец ребёнка: Миргородский Семен Никитич

Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргородский Михаил Семенович

Отец ребёнка: Миргородский Семен Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миргородский Семен Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Николай Павлович

Смерть
1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close