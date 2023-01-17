Волгина Полина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Волгин Максим Ефимович
Мать: Бихалева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1929
Дочь: Бондарева Лилия Николаевна
Отец ребёнка: Бондарев Николай Павлович
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
02.01.1938
Сын: Миргородский Вениамин Семенович
Отец ребёнка: Миргородский Семен Никитич
Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.10.1940
Дочь: Миргородская Светлана Семеновна
Отец ребёнка: Миргородский Семен Никитич
Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миргородский Михаил Семенович
Отец ребёнка: Миргородский Семен Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976