Pullmann Artur-Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pullmann Artur-Heinrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1886

Дата смерти

14.08.1955

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1936 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886

Отец: Pullmann Jüri

Мать: Pullman (Klausner) Marie

Крещение
?.03.1886
Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
1935

Жена: Pullmann (Glaser) Mari

Рождение ребёнка
1936

Сын: Pullmann Rando

Мать ребёнка: Pullmann (Glaser) Mari

Смерть
14.08.1955
Похороны
Неизвестно
Таллин, Эстонская ССР
8-kohaline kirstuplats, 1-8, Jaani vana N, Vana osa

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