Pullmann Artur-Heinrich
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1886
Дата смерти14.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886
Отец: Pullmann Jüri
Мать: Pullman (Klausner) Marie
Крещение
?.03.1886
Бракосочетание
1935
Жена: Pullmann (Glaser) Mari
Рождение ребёнка
1936
Сын: Pullmann Rando
Мать ребёнка: Pullmann (Glaser) Mari
Смерть
14.08.1955
Похороны
Неизвестно
8-kohaline kirstuplats, 1-8, Jaani vana N, Vana osa