Палачев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1889
Дата смерти11.04.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1889
Отец: Палачев Василий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Курмарова Анастасия
Мать ребёнка: Палачева Алевтина
Рождение ребёнка
1921
Сын: Палачев Николай
Мать ребёнка: Палачева Алевтина
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Палачева Алевтина
Рождение ребёнка
1927
Сын: Палачев Леонид
Мать ребёнка: Палачева Алевтина
Смерть
11.04.1965
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)