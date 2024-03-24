Палачев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палачев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1889

Дата смерти

11.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1889

Отец: Палачев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Курмарова Анастасия

Мать ребёнка: Палачева Алевтина

Рождение ребёнка
1921

Сын: Палачев Николай

Мать ребёнка: Палачева Алевтина

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Палачева Алевтина

Рождение ребёнка
1927

Сын: Палачев Леонид

Мать ребёнка: Палачева Алевтина

Смерть
11.04.1965
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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