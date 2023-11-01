Фекла Козьминова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Козьминова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбулин однодв. д.Горбулина Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Ермол Кириллович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Пыжев Самойла Кириллович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Пыжев Тарас Кириллович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Федорович

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