Фекла Козьминова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбулин однодв. д.Горбулина Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пыжева) Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Федорович