Серов Павел Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Серых Афанасий Федотов?
Мать: Серова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Серова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Вера
Смерть
Неизвестно