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Серов Павел Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Серых Афанасий Федотов?

Мать: Серова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Серова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Серова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Серова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Вера

Смерть
Неизвестно
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