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Михеев Вячеслав Михайлович
Михеев Вячеслав Михайлович
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Место рождения
Барановичи
, Брестская область
Дата рождения
12.06.1954
Пол
Мужской
Отец
Михеев Михаил Васильевич
1930 г.р.
Мать
Михеева Валентина Ильинична
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1954
Отец:
Михеев Михаил Васильевич
Мать:
Михеева Валентина Ильинична
Барановичи
, Брестская область
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