Судакова (Ефимова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения12.10.1934
Дата смерти03.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1961
Сын: Судаков Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Судаков Валентин Павлович
Владимир
Смерть
03.07.1994
Владимир, город Владимир, Владимирская область