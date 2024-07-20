Судакова (Ефимова) Александра Степановна 12.10.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Судакова (Ефимова) Александра Степановна

Место рождения

Заполицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.10.1934

Дата смерти

03.07.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Заполицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаков Валентин Павлович

Рождение ребёнка
03.09.1961

Сын: Судаков Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Судаков Валентин Павлович

Владимир
Смерть
03.07.1994
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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