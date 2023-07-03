Занина Эльвира Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1971
Дата смерти03.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1971
Отец: Губа Александр
Мать: Губа Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
21.04.1987
Дочь: Петросян Анастасия Вячеславовна
Отец ребёнка: Занин Вячеслав
Рождение ребёнка
17.09.1998
Отец ребёнка: Третьяк Геннадий
Рождение ребёнка
17.09.1998
Дочь: Третьяк Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Третьяк Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Третьяк Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Занин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Занин Вячеслав
Смерть
03.07.2023