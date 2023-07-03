Занина Эльвира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина Эльвира Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1971

Дата смерти

03.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1971

Отец: Губа Александр

Мать: Губа Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
21.04.1987

Дочь: Петросян Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: Занин Вячеслав

Рождение ребёнка
17.09.1998

Сын: Третьяк Иван Геннадьевич

Отец ребёнка: Третьяк Геннадий

Рождение ребёнка
17.09.1998

Дочь: Третьяк Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Третьяк Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяк Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занин Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занин Вячеслав

Смерть
03.07.2023
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