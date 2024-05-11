Мария Стаховна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1906
Сын: Шувагин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шувагин Василий Сергеевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
02.11.1907
Дочь: (Шувагина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Шувагин Василий Сергеевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
08.09.1912
Сын: Шувагин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шувагин Василий Сергеевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
20.06.1925
Дочь: (Шувагина) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шувагин Василий Сергеевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез