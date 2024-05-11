Мария Стаховна? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМария Стаховна?

Мария Стаховна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1906

Сын: Шувагин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шувагин Василий Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
02.11.1907

Дочь: (Шувагина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Шувагин Василий Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
08.09.1912

Сын: Шувагин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шувагин Василий Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
20.06.1925

Дочь: (Шувагина) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шувагин Василий Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез

Мы используем куки для улучшения работы сайта.