Колосова Марианна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1973
Рождение ребёнка
21.05.1994
Дочь: Григорьева Илона Андреевна
Отец ребёнка: Потапов Андрей Семенович
Бердигестях, Горный муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.11.2000
Сын: Колосов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Колосов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.03.2005
Дочь: Колосова Милена Афанасьевна
Отец ребёнка: Колосов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.06.2014
Дочь: Колосова Селена Афанасьевна
Отец ребёнка: Колосов Афанасий Афанасьевич
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно