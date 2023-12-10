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Колосова Марианна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1973

Отец: Абдульманов Николай Давлетович

Мать: Григорьева Раиса Георгиевна

Рождение ребёнка
21.05.1994

Дочь: Григорьева Илона Андреевна

Отец ребёнка: Потапов Андрей Семенович

Бердигестях, Горный муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.11.2000

Сын: Колосов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Колосов Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.03.2005

Дочь: Колосова Милена Афанасьевна

Отец ребёнка: Колосов Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.06.2014

Дочь: Колосова Селена Афанасьевна

Отец ребёнка: Колосов Афанасий Афанасьевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Афанасий Афанасьевич

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