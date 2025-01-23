Осколков Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Осколков Степан Иванович
Мать: не указана
https://disk.yandex.ru/d/IvAxsxCRQIGZBA/350-2-3763%201747%2000175.JPG Яков Степанов сын Осколков 29 у него дети после переписи рожденные Михайло 8 Зотий 5
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осколкова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Осколкова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осколкова Февронья Яковлевна
Мать ребёнка: Осколкова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осколкова Авдотья
Рождение ребёнка
1737
Сын: Осколков Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Осколкова Авдотья
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 Михаилу по документу 35 лет
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Осколкова Авдотья
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 по этому документу Зотию - 30 лет в 1772 году
Смерть
Неизвестно