Осколков Яков Степанович 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осколков Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Осколков Степан Иванович

Мать: не указана

https://disk.yandex.ru/d/IvAxsxCRQIGZBA/350-2-3763%201747%2000175.JPG Яков Степанов сын Осколков 29 у него дети после переписи рожденные Михайло 8 Зотий 5
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осколкова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Осколкова Авдотья

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осколкова Февронья Яковлевна

Мать ребёнка: Осколкова Авдотья

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осколкова Авдотья

Рождение ребёнка
1737

Сын: Осколков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Осколкова Авдотья

https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 Михаилу по документу 35 лет
Рождение ребёнка
1742

Сын: Осколков Зотий Яковлевич

Мать ребёнка: Осколкова Авдотья

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 по этому документу Зотию - 30 лет в 1772 году
Смерть
Неизвестно

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