Морозова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Михаил

Мать: Михайлова Анисья

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Попыталова (Морозова) Антонина

Отец ребёнка: Морозов Кирилл

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Морозова) Евдокия Кириловна

Отец ребёнка: Морозов Кирилл

Рождение ребёнка
08.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Кирилл

Смерть
Неизвестно

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