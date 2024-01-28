Морозова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Михаил
Мать: Михайлова Анисья
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Попыталова (Морозова) Антонина
Отец ребёнка: Морозов Кирилл
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Морозова) Евдокия Кириловна
Отец ребёнка: Морозов Кирилл
Рождение ребёнка
08.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Кирилл
Смерть
Неизвестно