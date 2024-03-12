Притуляк Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1979
Сын: Притуляк Алексей Павлович
Мать ребёнка: Притуляк (Фофанова) Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
23.10.1982
Дочь: Михайлова (Притуляк) Светлана Павловна
Мать ребёнка: Притуляк (Фофанова) Галина Григорьевна
Смерть
Неизвестно