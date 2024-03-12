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Притуляк Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Притуляк (Фофанова) Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
08.01.1979

Сын: Притуляк Алексей Павлович

Мать ребёнка: Притуляк (Фофанова) Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
23.10.1982

Дочь: Михайлова (Притуляк) Светлана Павловна

Мать ребёнка: Притуляк (Фофанова) Галина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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