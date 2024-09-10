Бритов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
18.11.1895
68776. БРИТОВъ, Петръ Васильевъ. Ув. въ зап. ряд. (торгов.), 39 л., род. прип. Горбатов, у., Оленинск, в, д. Оринкиной; м. с. 1 уч. г. Няжняго-Новгорода, по 169 У., о нак., въ тюрьму на З м, Исп, 18 Н... Показать все
Смерть
Неизвестно