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Бритов Петр Васильевич

Место рождения

Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Осуждение
18.11.1895
Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
68776. БРИТОВъ, Петръ Васильевъ. Ув. въ зап. ряд. (торгов.), 39 л., род. прип. Горбатов, у., Оленинск, в, д. Оринкиной; м. с. 1 уч. г. Няжняго-Новгорода, по 169 У., о нак., въ тюрьму на З м, Исп, 18 Н... Показать все
Смерть
Неизвестно

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