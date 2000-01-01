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Попов Марк

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Место рождения

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия

Дата рождения

25.04.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1823

Отец: Попов Федор Афанасьевич

Мать: Попова Екатерина Феодосьевна

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крещение
29.04.1823
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Христорождественская церковь | Godparents:Никита Пучнин, Мария Неверова
Бракосочетание
22.10.1841

Жена: Попова Василиса(Васса) Моисеевна

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Поручители: того же господина крестьяне Василий Васильевич Попов, Иван Дмитриевич Попов, а по невесте Митрофан Федосеевич Кувардин, Григорий Моисеевич Спицын
Рождение ребёнка
11.07.1859

Дочь: Попова Марина

Мать ребёнка: Попова Василиса(Васса) Моисеевна

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Василиса(Васса) Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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