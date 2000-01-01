Попов Марк
Место рожденияНижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Дата рождения25.04.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1823
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крещение
29.04.1823
Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской губернии
Христорождественская церковь | Godparents:Никита Пучнин, Мария Неверова
Бракосочетание
22.10.1841
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Поручители: того же господина крестьяне Василий Васильевич Попов, Иван Дмитриевич Попов, а по невесте Митрофан Федосеевич Кувардин, Григорий Моисеевич Спицын
Рождение ребёнка
11.07.1859
Дочь: Попова Марина
Мать ребёнка: Попова Василиса(Васса) Моисеевна
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно