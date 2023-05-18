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Кайров Якоб Якубович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Кайров Якуб Анодиевич

Мать: Кайрова Марианна (Анна)

Бракосочетание
21.?.1894

Жена: Кайрова Михалина

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
13.08.1900

Дочь: Валерия

Мать ребёнка: Кайрова Михалина

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Кайров Александр

Мать ребёнка: Кайрова Михалина

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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