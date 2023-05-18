Кайров Якоб Якубович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Кайров Якуб Анодиевич
Мать: Кайрова Марианна (Анна)
Бракосочетание
21.?.1894
Жена: Кайрова Михалина
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
13.08.1900
Дочь: Валерия
Мать ребёнка: Кайрова Михалина
Рождение ребёнка
06.04.1911
Сын: Кайров Александр
Мать ребёнка: Кайрова Михалина
Смерть
Неизвестно