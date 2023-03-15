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Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Григорий

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бунтин Павел

Отец ребёнка: Бунтин Григорий

Рождение ребёнка
1863

Сын: Бунтин Герасим

Отец ребёнка: Бунтин Григорий

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бунтин Яков

Отец ребёнка: Бунтин Григорий

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