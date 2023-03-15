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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Григорий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бунтин Павел
Отец ребёнка: Бунтин Григорий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Бунтин Герасим
Отец ребёнка: Бунтин Григорий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бунтин Яков
Отец ребёнка: Бунтин Григорий