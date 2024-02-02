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Дубов Василий Иванович
Дубов Василий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
1957
Пол
Мужской
Отец
Дубов Иван Александрович
1914 г.р.
Мать
Дубова (Шегердюкова) Аксинья
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Дубов Иван Александрович
Мать:
Дубова Аксинья
Смерть
1957
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