Мария Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1988

Отец: Геннадий

Мать: Филатова Марина Ивановна

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