Гуляева (Пивнева) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляева (Пивнева) Ирина Ивановна

Гуляева (Пивнева) Ирина Ивановна

avatar

Место рождения

Заринский р-н Алтайского края

Дата рождения

06.04.1914

Дата смерти

01.11.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Заринский р-н Алтайского края
Бракосочетание
1932

Муж: Гуляев Михаил Григорьевич

Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дмитриева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Гуляев Михаил Григорьевич

Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Гражданство
Неизвестно
г.Барнаул, ул. Некрасовская 23/6
Смерть
01.11.1992
п. Троицкий .Бийского района,Алтайского края
Причина смерти: Болезнь | в больнице
Похороны
Неизвестно
п..Троицкое Бийского района Алтайского края
на похоронах родственников не было
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close