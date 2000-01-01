Гуляева (Пивнева) Ирина Ивановна
Место рожденияЗаринский р-н Алтайского края
Дата рождения06.04.1914
Дата смерти01.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Заринский р-н Алтайского края
Бракосочетание
1932
Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дмитриева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Гуляев Михаил Григорьевич
Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Гражданство
Неизвестно
г.Барнаул, ул. Некрасовская 23/6
Смерть
01.11.1992
п. Троицкий .Бийского района,Алтайского края
Причина смерти: Болезнь | в больнице
Похороны
Неизвестно
п..Троицкое Бийского района Алтайского края
на похоронах родственников не было