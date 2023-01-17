Шварцберг (Макарова) Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1981
Отец: Макаров Евгений Никитич
Мать: Макарова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
27.08.2003
Дочь: Шварцберг Алёна Руслановна
Отец ребёнка: Шварцберг Руслан Владимирович
Рождение ребёнка
02.09.2014
Дочь: Шварцберг Анастасия Руслановна
Отец ребёнка: Шварцберг Руслан Владимирович