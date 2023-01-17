Шварцберг (Макарова) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШварцберг (Макарова) Татьяна Евгеньевна

Шварцберг (Макарова) Татьяна Евгеньевна

avatar

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1981

Отец: Макаров Евгений Никитич

Мать: Макарова Раиса Петровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.2003

Дочь: Шварцберг Алёна Руслановна

Отец ребёнка: Шварцберг Руслан Владимирович

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.2014

Дочь: Шварцберг Анастасия Руслановна

Отец ребёнка: Шварцберг Руслан Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close