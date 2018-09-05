Шпаков Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпаков Егор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2018

Отец: Шпаков Алексей

Мать: не указана

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