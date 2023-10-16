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Михайло Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Иван Никифоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Крупин Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Крупин Никита Михайлов

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1810
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