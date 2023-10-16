Михайло Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1810