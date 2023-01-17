Титова (Шотина) Анисья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Шотин Андрей
Мать: Шотина ?
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Черемных Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Титов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кужненкова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Титов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Николоархангельское кладбище