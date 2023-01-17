Титова (Шотина) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Шотина) Анисья Андреевна

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Место рождения

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шотин Андрей

Мать: Шотина ?

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Черемных Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Титов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кужненкова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Титов Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Николоархангельское кладбище
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