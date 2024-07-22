Белозеров Анисим Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозеров Анисим Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Белозеров Егор (Георгий) Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Белозерова Дарья Анисимовна

Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Белозеров Иван Анисимович

Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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