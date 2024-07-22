Белозеров Анисим Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Белозеров Егор (Георгий) Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Белозерова Дарья Анисимовна
Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Белозеров Иван Анисимович
Мать ребёнка: Белозерова Прасковья Кузьминична
Смерть
Неизвестно